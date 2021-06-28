تراند الفن: لوكاكو يهمس في أذن رونالدو خلال مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020 (فيديو)

التقطت الكاميرات لقطة مميزة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي جمعت بين الثنائي روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وكريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، واللذان يعتبران منافسين في بطولة الدوري الإيطالي، وتحديدًا على لقب الهداف.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة “يورو” التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على فيديو للثنائي خلال المباراة: “روميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو يتشاركان لحظة..احترام”.

وودع منتخب البرتغال اليوم الأحد رسميا، بطولة يورو 2020 عقب الخسارة على يد نظيره بلجيكا، في دور الستة عشر من البطولة.

وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.