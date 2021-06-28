تراند الفن: منتخب بيرو يفوز على فنزويلا ويحسم تأهله إلى دور الـ 8 من كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو من الفوز على نظيره فنزويلا بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل هدف بيرو الوحيد أندريا كاريو في الدقيقة 48، مع وجود بعض المحاولات من جانب فنزويلا لمحاولة خطف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز بيرو بهدف وحيد.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب بيرو إلى 7 نقاط، ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة كوبا أمريكا، ويحسم تأهله لدور الثمانية من البطولة، بينما يقف رصيد فنزويلا عند نقطتين، في المركز الخامس ويودع البطولة.