تراند الفن: قصائد عالمية.. “صلاة اعتراف الفنان” شارل بودلير

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - صلاة اعتراف الفنان

كم هي مؤثِّرة أواخر أيام الخريف!

آه، مؤثرة حتى الوجع!

فثمة مشاعر لذيذة، غموضها لا ينفي حدَّتها؛ ولا حدَّ أقطع من حدِّ اللانهاية.

وأية لذة عظيمة أن يغوص المرءُ بنظره في شساعة السماء والبحر!

يا للوحدة، والسكون، ونقاوة الزرقة اللاتُضاهى!

وفي الأفق يتهادى شراعٌ صغير، كأنه يحاكي في صغره وعزلته وجودي اللايُرمَّم، ويُسمع النغم الرتيب للأمواج المضطربة، وتفكِّر عبري، تلك الأشياء كلها، أو أفكِّر عبرها (لأن الأنا تضمحل بسرعة في عظم الحلم!).

أقول تفكِّر، ولكن على نحو موسق، مثير، دون مجادلات عقيمة أو شكلية، ودون استنتاجات.

إلا أن هذه الأفكار، سواء نجمت عني أو انطلقت من الأشياء، تتكثَّف في الحال.

وتخلق طاقةُ اللذة ضيقًا وألمًا إيجابيًّا.

ولا يصدر عن أعصابي المشدودة غير ارتعاشات صاخبة ومؤلمة.

والآن يرهقني عمقُ السماء؛ يُسخطني صفاؤها.

ويثيرني لاشعور البحر، وجمود المشهد…

آه! هل يجب التألم دائمًا، أو الهرب دائمًا من الجمال؟

أيتها الطبيعة الساحرة، عديمة الرحمة، الغريمة المنتصرة أبدًا، دعيني!

كُفِّي عن ابتلاء رغباتي وكبريائي!

وإن دراسة الجمال هي مبارزة تَحمِل الفنَّانَ على الصراخ من الذعر قبل أن يستسلم.

شارل بودلير هو شاعر فرنسي، عاش في الفترة بين 1821و1867م، ويعد من أهم الشعراء الفرنسيين عبر التاريخ ورائدًا للمذهب الرمزي، أشهر أعماله ديوان أزهار الشر، لم يفهم شعره أثناء حياته ولم ينال التقدير المطلوب إلى بعد وفاته، حوكم بتهمة إهانة الدين المسيحي والانحلال الأخلاقي في قصائده بديوان أزهار الشر، وطُلب منه حذف 10 قصائد من هذا الديوان.