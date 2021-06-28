تراند الفن: اليوم.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ينظم اجتماعه السنوي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - ينظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اجتماعه السنوي الثلاثين ومنتدى الأعمال بشكل افتراضي “عبر الإنترنت” من اليوم الاثنين 28 يونيو إلى 2 يوليو المقبل.

ووفق البيانات المنشورة علي الموقع الإلكتروني للبنك ؛ يعتبرهذا هو الحدث الرئيسي في الدورة السنوية للبنك ؛ حيث يجمع بين مجلس المحافظين (أعلى هيئة لصنع القرار في البنك )، ويعد منتدى الأعمال المقرر عقده أيضًا فرصة للتواصل مع قطاع عريض من الضيوف من رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يكون الموضوع المقرر أن يتناوله منتدى الأعمال للعام الجاري هو إعادة بناء اقتصادات أفضل.

جائحة كورونا تعتبر أسوأ أزمة واجهتها بلدان عمليات البنك منذ إنشائه في نهاية الحرب الباردة

وقال البنك إن جائحة كورونا تعتبر أسوأ أزمة واجهتها بلدان عملياته منذ إنشائه في نهاية الحرب الباردة، مؤكدًا التزامه بمساعدة هذه البلدان على الانتعاش والتعافي لمعالجة الفجوات الانتقالية المتبقية والجديدة وبناء اقتصادات مرنة ومستدامة خضراء وشاملة وتتبنى التحول الرقمي.

وبسبب تفشي جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول اجتماع سنوي افتراضي له في لندن، لكنه اضطر إلى إلغاء عقد منتدى الأعمال.

الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي

ومن المقررأن يتضمن اجتماع البنك في نسخته الـ 30 سلسلة من الندوات مع متحدثين بارزين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صناع القرار الرئيسيين وقادة الأعمال والأكاديميين وقادة الرأي لتبادل المعرفة وإلهام المناقشة وإثارة النقاش حول الاقتصاد الأخضر والشمول وتكافؤ الفرص والتحول الرقمي.

كما سيتضمن الحدث –يستمر خمسة أيام – عددا من الجلسات من بينها جلسة حوارية خاصة بمناقشة مسألة الأجندة الرقمية – تعظيم الفرص وتقليل التهديدات.

ومن المقرر أن يعقد البنك ، صباح غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أحدث التوقعات الاقتصادية لدول عمليات البنك ، في أول تقرير مرحلي منذ بداية حملات التطعيم بلقاح فيروس كورونا في العديد من الدول وإعادة فتح قطاعات الاقتصاد.

وسيعقد محافظو البنك الممثلون من كل دولة من الدول المساهمة البالغ عددها 71 دولة (إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي)، محادثات حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها، وسيقدم البنك مقترحات أكثر تفصيلاً خلال الفترة المتبقية من عام 2021.

وتواجه مناطق البنك أيضًا تحديًا أخضر، إذ يعتمد الكثيرون اعتمادًا كبيرًا على الوقود الحفري للحصول على الطاقة، وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي التزامه بأن يدعم النشاط الصديق للبيئة خلال فترة استراتيجيته الحالية (2021-2025)، مما يعني أن أكثر من 50 % من استثماراته ستوجه نحو الانتقال إلى اقتصادات مستدامة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وسيُطلب من المساهمين في رأس مال البنك الموافقة على الالتزام بالتماشي الكامل مع اتفاقية باريس خلال الجلسة العامة الرئيسية للاجتماع السنوي، مما يعني أن جميع المشاريع التي يدعمها البنك ستعمل نحو تحقيق هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.