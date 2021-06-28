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تراند الفن: أستاذ علوم سياسية: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع

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رؤساء مصر والعراق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معلقة على التحالف بين مصر والعراق والأردن، إن مصر انتقلت من البناء في الداخل إلى الحركة الخارجية، مشيرة إلى أن التوجه نحو المشرق العربي يُنوع من حركة مصر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أنه كلما اتسعت دائرة حركة الدولة كلما امتلكت أوراق قوة في مجالات متعددة، منوهة أن مصر تؤمن بفكرة التكامل العربي، والتحالف مع العراق والأردن يترجم فكرة التكامل العربية على أرض الواقع.

وأكدت “نيفين”، أن التكتل ليس موجها ضد أحد ولكنه مفتوح أمام الجميع، وهدفه إحداث نقلة نوعية وتوفيق الرؤى السياسية بين الدول المتحالفة.

ولفتت، إلى أن التكتل أو التحالف بين مصر العراق والأردن من الممكن أن يكون نقطة ضوء تستقطب آخري، متابعة: “ما دام هذا التكتل له أهداف مشتركة بين الدول العربية فلا مانع من انضمام دول أخرى”.

وأكدت “نيفين”، أن أحد أهداف هذا التكتل هو تعزيز عروبة العراق، منوهة أننا نحتاج أيضًا تعزيز عروبة سوريا، ومن الممكن ضم سوريا للتحالف الفترة المقبلة، لأننا عندما تركنا العراق كعرب دخلت إيران، وعندما تركنا سوريا دخلت تركيا، متابعة: “فلنكن نحن العرب نملأ المساحات المتاحة في الدول العربية”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أستاذ علوم سياسية: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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