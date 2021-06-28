تراند الفن: أستاذ علوم سياسية: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معلقة على التحالف بين مصر والعراق والأردن، إن مصر انتقلت من البناء في الداخل إلى الحركة الخارجية، مشيرة إلى أن التوجه نحو المشرق العربي يُنوع من حركة مصر.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أنه كلما اتسعت دائرة حركة الدولة كلما امتلكت أوراق قوة في مجالات متعددة، منوهة أن مصر تؤمن بفكرة التكامل العربي، والتحالف مع العراق والأردن يترجم فكرة التكامل العربية على أرض الواقع.
وأكدت “نيفين”، أن التكتل ليس موجها ضد أحد ولكنه مفتوح أمام الجميع، وهدفه إحداث نقلة نوعية وتوفيق الرؤى السياسية بين الدول المتحالفة.
ولفتت، إلى أن التكتل أو التحالف بين مصر العراق والأردن من الممكن أن يكون نقطة ضوء تستقطب آخري، متابعة: “ما دام هذا التكتل له أهداف مشتركة بين الدول العربية فلا مانع من انضمام دول أخرى”.
وأكدت “نيفين”، أن أحد أهداف هذا التكتل هو تعزيز عروبة العراق، منوهة أننا نحتاج أيضًا تعزيز عروبة سوريا، ومن الممكن ضم سوريا للتحالف الفترة المقبلة، لأننا عندما تركنا العراق كعرب دخلت إيران، وعندما تركنا سوريا دخلت تركيا، متابعة: “فلنكن نحن العرب نملأ المساحات المتاحة في الدول العربية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أستاذ علوم سياسية: تحالف مصر والعراق والأردن ليس موجها ضد أحد ومفتوح أمام الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.