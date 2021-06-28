تراند الفن: فيصل العبد الكريم يعلق على أزمة ارتفاع أسعار الألبان!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: علق الإعلامي فيصل العبد الكريم على أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الألبان.

وقال العبد الكريم خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” الألبان وأسعارها قضية تذهب وتعود، هناك بدائل بأسعار أقل من شركات صغيرة وتبحث عن المستهلك. والأهم منتجات غذائية ومنظفات ..إلخ لاتعرف لماذا تقفز أسعارها، مع العلم لها بدائل من مصانع وطنية صغيرة بسعر أقل ولكن لايستطيعون دخول الهايبرات بسبب ضغط الشركات،و”جنسيات” مدراء المشتريات”.

وأضاف: “لن أتحدث الان عن سيطرة جنسيات معينة على ماذا يدخل حتى في الهايبرات حتى لايقول أحد أنني أبالغ ولكن سأقدم شواهد على ذلك من أصحاب المصانع الوطنية الصغيرة ولماذا تغيب منتجاتهم عن بعض الرفوف.

واختتم قائلا: “إذا عرفت ماهي جنسيات مسؤولي المشتريات داخل شركات الهايبرات ولماذا لايتم توطينها سيبطل العجب.”

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