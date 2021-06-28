فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - علق ماركينيوس نجم منتخب البرازيل على تعادل منتخبه مع نظيره الإكوادور اليوم الاثنين في بطولة كوبا أمريكا.
وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “النصف الأول من المباراة كان جيد، والثاني أكثر صعوبة بقليل، إنه بمثابة درس لنا أن نكون مستمرين وأن نحصل على نتيجة إيجابية”.
وأضاف: “اعتقد أننا قدمنا شوطًا أولًا جيدًا، وتمكنا من فرض لعبتنا قليلًا، مررنا ببعض الأوقات الصعبة، لكننا نتحملها جيدًا، في الشوط الثاني، كان هناك نقص في الإيقاع، وبدأت الساق تشعر بالثقل بالنسبة لأولئك الذين لم يلعبوا كثيرًا”.
وتابع: “لدينا الثقة والقدرة على اجتياز مباريات دور الثمانية بالكوبا، وكان تيتي محقا بإراحة بعض اللاعبين في مباراة اليوم، ويمكن أن يكون الفريق قد تعلم من الصعوبات التي واجهها في الشوط الثاني ضد الإكوادور”.
واختتم ماركينيوس حديثه قائلا: “الآن سنلعب الجزء الحاسم، الضربة القاضية، لذلك علينا أن نلعب أفضل مباراة ممكنة لاجتياز المرحلة، البرازيل تصل بشكل جيد، مع الثقة والقدرة الفنية والخبرة، تمكن اللاعبون الذين كانوا متعبين من الراحة، للوصول إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، للعب أفضل مباراة ممكنة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من ماركينيوس عقب تعادل البرازيل على الإكوادور في كوبا أمريكا والتأهل لدور الـ 8 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.