فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة
أشادت الفنانة سميرة عبد العزيز، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة المجلات، والنهضة التي أحدثها في البلاد منذ توليه هذا المنصب.
وتابعت سميرة عبد العزيز في تصريح خاص، أن المرأة تمارس كامل حريتها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “المرأة واخدة حقها مئة في المئة بعصر السيسي، في الوزيرة والنائبة وقريبًا ستكون في النيابة العامة”.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتعيين الفنانة سميرة عبد العزيز بمجلس الشيوخ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سميرة عبد العزيز: “المرأة واخدها حقها 100% في عصر السيسي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.