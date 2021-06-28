تراند الفن: سميرة عبد العزيز: “المرأة واخدها حقها 100% في عصر السيسي”

أشادت الفنانة سميرة عبد العزيز، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة المجلات، والنهضة التي أحدثها في البلاد منذ توليه هذا المنصب.

وتابعت سميرة عبد العزيز في تصريح خاص، أن المرأة تمارس كامل حريتها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “المرأة واخدة حقها مئة في المئة بعصر السيسي، في الوزيرة والنائبة وقريبًا ستكون في النيابة العامة”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتعيين الفنانة سميرة عبد العزيز بمجلس الشيوخ.