تراند الفن: استمرار أعمال معرض “بيج 5 مصر للبناء” لليوم الثاني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يستمر معرض “بيج 5 مصر للبناء”، والمُقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لليوم الثاني علي التوالي، حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 27 إلي 29 يونيو، بمشاركة أكثر من ١٨٠ شركة إنشاءات من أكثر من ١٨ دولة.

وافتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، أمس، وعدد من الوزراء الأفارقة والخبراء المحليين معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt 2021 المعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ويستضيف المعرض أكثر من 180 شركة إنشاءات من أكثر من 18 دولة، إلى جانب إقامة 35 ورشة عمل تعليمية مجانية.

وافتتح معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt أبوابه للزوار رسميًا يوم الأحد الموافق 27 يونيو، ليعرض أحدث منتجات وخدمات ورؤى صناعة التشييد والبناء ويستمر حتى 29 يونيو 2021.

وعرض وزير الإسكان، خلال جولته مع وزيرى دولتى جنوب إفريقيا، ونيجيريا، التجربة العمرانية المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الإسكان بأنواعه المختلفة بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة، وجهود الدولة في مضاعفة رقعة المعمور المصري، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.