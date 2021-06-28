تراند الفن: شروط الالتحاق بمدارس التمريض بالإسماعيلية.. تعرف على التفاصيل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة إنه تقرر القبول واستلام الملفات لدفعة جديدة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، طبقا لكل مركز إداري على حده بواسطه ولى الأمر.

وأضاف “حطب”، أنه يتم التقسيم كمجموعات طبقا لأعلى الدرجات للشهادة الإعدادية من المجموع 280 وحتى 275 درجة اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يوليو 2021، والأحد والاثنين كحد أدنى “مرحلة أولى”.



كما أشار حطب إلي تقدم الطلبات بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة، لافتا إلي النزول تباعا بالدرجات حتى استكمال العدد المطلوب للطلاب فلا يتم قبول ملفات أخرى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنه 2020 والذى ينص على (خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر)، مع استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد “الجيش، الشرطة، والجيش الأبيض”، من جميع شروط القبول، فيما عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاه أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

مدارس التمريض بالإسماعيلية

ووجه الدكتور علي حطب أولياء الأمور إلى مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه من الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء فترات الانتظار حفاظا على الطلبة وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة.

كما وجه بالتواصل مع إدارة التدريب بمديرية الصحة أو مدارس التمريض، في حالة وجود مزيد من الاستفسارات عن الشروط والأوراق المطلوبة.

كما شدد علي ضرورة وجود الطالب فقط أثناء كشف الهيئة بالمواعيد التى سيتم الإعلان عنها لاحقا.