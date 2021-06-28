نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات حتى 49% وهدايا قيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات الايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات حتى 49%، بالإضافة إلى هدايا قيمة فورية عند الشراء من متجر جرير للجوالات، كما يوجد عروض على الكتب اللوحية، والأدوات المكتبية، والكومبيوتر اللوحي من تابلت وآيباد، هذا بجانب خصومات الشاشات، والكاميرات، والساعات الذكية، كل هذا نقدمه لكم في مهرجان خصومات عروض جرير.

عروض جرير للجوالات ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات حتى 49% وهدايا قيمة

عروض جرير للجوالات لا تتميز بأسعارها الخاصة فقط، بل تقدم أيضًا هدايا قيمة عند الشراء وخصومات للتوفير هائلة، حيث تصل قيمة الهدايا إلى 2050 ريال سعودي، هذا كله وأكثر تحصلون عليه عند شراء أيٍ من أجهزة ايفون ابل وجوالات هواوي وسامسونج والذي من خلالهم يتم الإستفادة بخصومات تصل إلى 49%.

عروض جرير للجوالات

تتسم الجوالات في المملكة العربية السعودية بكثرة إستخدامها في الكثير من الأمور اليومية، مثل التصفح على الأنترنت، أو التصوير، أو الإستماع إلى الملفات الصوتية ومشاهدة مقاطع الفيديو، هذا بجانب مهمة الجوالات الأساساية التي تتمثل في الأصل في المكالمات الهاتفية، ونجد أكثر أنواع الجوالات التي تكتسب شهرة واسعة في المملكة هي جوالات ايفون iphone من شركة ابل المقدمة من مكتبة جرير.

وفي التالي كل عروض جرير للجوالات ابل على جوالات الايفون في السعودية، الخاصة بكل جوالات ابل بمختلف فئاتها وإصداراتها:

سعر ايفون١١ في جرير ، ذاكرة 64 جيجابايت، 2399 بدلًا من 3284.62 ريال سعودي، بخصم 27%.

، ذاكرة 64 جيجابايت، 2399 بدلًا من 3284.62 ريال سعودي، بخصم 27%. سعر جوال ابل ايفون 11 برو، ذاكرة 512 جيجابايت، 5039 بدلًا من 6898.9 ريال سعودي، بخصم 27%.

سعر جوال ابل ايفون 11 برو ماكس، الجيل الرابع، ذاكرة 64 جيجابايت، 4599 بدلًا من 5259 ريال سعودي، بخصم 13%.

سعر جوال ابل ايفون 7 بلس، ذاكرة 32 جيجابايت، 1529 بدلًا من 2737 ريال سعودي، بخصم 44%.

سعر جوال ابل ايفون اكس، ذاكرة 64 جيجابايت، 4269 ريال سعودي.

سعر ايفون ١٢ جرير ، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 4549 ريال سعودي.

، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 4549 ريال سعودي. سعر ايفون 12 في جرير ، ذاكرة 64 جيجابايت، 3799 ريال سعودي.

، ذاكرة 64 جيجابايت، 3799 ريال سعودي. سعر iphone 12 جرير ، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، 4049 ريال سعودي.

، الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، 4049 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون 12 برو ماكس، الجيل الخامس، ذاكرة 512 جيجابايت، 6699 ريال سعودي.

ماكس، الجيل الخامس، ذاكرة 512 جيجابايت، 6699 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون 12 برو ماكس، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 5699 ريال سعودي.

سعر جوال ابل ايفون 12 برو ماكس، الجيل الخامس، ذاكرة 128 جيجابايت، 5199 ريال سعودي.

سعر جوال ابل ايفون 12 ميني، الجيل الخامس، ذاكرة 128 جيجابايت، 3549 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات الايفون

في العروض التالي نوافيكم بخصومات جرير ابل على جوالات ايفون من سلسلة اس اي الحديثة:

سعر جوال ابل ايفون اس اي، الجيل الرابع، الإصدار 2، سعة 256 جيجابايت، 2499 ريال سعودي، بدلًا من 2629 ريال سعودي.

ايفون اس اي، الجيل الرابع، الإصدار 2، سعة 256 جيجابايت، 2499 ريال سعودي، بدلًا من 2629 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون اس اي ، الجيل الرابع، الإصدار 2، سعة 64 جيجابايت، 1899 ريال سعودي.

، الجيل الرابع، الإصدار 2، سعة 64 جيجابايت، 1899 ريال سعودي. سعر جوال ابل ايفون اس اي، الجيل الرابع، الإصدار 2، سعة 128 جيجابايت، 2149 ريال سعودي.

خصومات جرير هواوي

في التالي كل عروض مكتبة جرير على جوالات هواوي، وجميعها عروض حصرية خاصة بالموقع فقط:

سعر جوال هواوي بي 40، الجيل الخامس، ذاكرة 128 جيجابايت، 2159 بدلًا من 2849 ريال سعودي، بخصم 47%.

بي 40، الجيل الخامس، ذاكرة 128 جيجابايت، 2159 بدلًا من 2849 ريال سعودي، بخصم 47%. سعر جوال هواوي بي 40 برو، ذاكرة 256 جيجابايت، 2699 بدلًا من 3829 ريال سعودي، بخصم 22%.

سعر جوال هواوي نوفا 7 اس اي، ذاكرة 128 جيجابايت، 1169 بدلًا من 1599 ريال سعودي، بخصم 19%.

سعر جوال هواوي ميت 30 برو، الجيل الرابع، ذاكرة 256 جيجابايت، 188 بدلًا من 3939 ريال سعودي، بخصم 47%.

سعر جوال هواوي ميت 40 برو، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي، بخصم 12%.

سعر جوال هواوي بي 40 برو ماكس، ذاكرة 512 جيجابايت، 3887 بدلًا من 4799 ريال سعودي، بخصم 10%.

سعر جوال هواوي واي 8 بي، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 329 بدلًا من 935 ريال سعودي، بخصم 25%.

سعر جوال هواوي واي 7 بي، الجيل الرابع، ذاكرة 64 جيجابايت، 584 بدلًا من 715 ريال سعودي.

جرير هواوي

أما في التالي عروض مكتبة جرير جوالات هواوي المتاحة في فروع جرير:

سعر جوال جرير هواوي نوفا 7 اي، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 879 بدلًا من 1149 ريال سعودي، بخصم 23%.

اي، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 879 بدلًا من 1149 ريال سعودي، بخصم 23%. سعر جوال جرير هواوي واي 8 بي ، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 699 بدلًا من 935 ريال سعودي.

، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 699 بدلًا من 935 ريال سعودي. سعر جوال جرير هواوي واي 9 اس ، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 999 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 999 بدلًا من 1199 ريال سعودي. سعر جوال جرير هواوي واي 7 ايه، الجيل الرابع، ذاكرة 128 جيجابايت، 699 بدلًا من 769 ريال سعودي، توفير 70 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للجوالات

نجد فيما يلي عروض موقع جرير على أحدث جوالات سامسونج في السعودية:

سعر جوال سامسونج جالاكسي اس 10 بلس، ذاكرة 128 جيجابايت، 1999 بدلًا من 3949 ريال سعودي، بخصم 49%.

اس 10 بلس، ذاكرة 128 جيجابايت، 1999 بدلًا من 3949 ريال سعودي، بخصم 49%. سعر جوال سامسونج جالاكسي اس 21 التر، ذاكرة 256 جيجابايت، 5399 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 1899 ريال سعودي.

21 التر، ذاكرة 256 جيجابايت، 5399 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 1899 ريال سعودي. سعر جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 2، الجيل الخامس، ذاكرة 256 جيجابايت، 7199 بدلًا من 7999 ريال سعودي، مع هدية بقيمة 2050 ريال سعودي.

سعر جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، ذاكرة 256 جيجابايت، 2499 بدلًا من 4379 ريال سعودي.

جرير سامسونج

خصصنا السطور التالية لسرد كافة عروض جرير للجوالات سامسونج من فئة السلسة A الشهيرة:

سعر جوال سامسونج جالاكسي ايه 42، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الخامس، 1399 بدلًا من 1449 ريال سعودي، بخصم فوري 50 ريال سعودي.

42، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الخامس، 1399 بدلًا من 1449 ريال سعودي، بخصم فوري 50 ريال سعودي. سعر جوال سامسونج جالاكسي ايه 71، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 1299 بدلًا من 1749 ريال سعودي، بخصم فوري 26%.

سعر جوال سامسونج جالاكسي ايه 51، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 969 بدلًا من 1155 ريال سعودي، بخصم فوري 19%.

سعر جوال سامسونج جالاكسي ايه 21، ذاكرة 64 جيجابايت، الجيل الرابع، 699 بدلًا من 819 ريال سعودي، بخصم فوري 15%.

سعر جوال سامسونج جالاكسي ايه 12، ذاكرة 64 جيجابايت، الجيل الرابع، 599 ريال سعودي.

جرير شاومي

عروض جرير شاومي خاصة بخصومات جوالات شاومي في مكتبة جرير، والأسعار سنوضحها لكم في التالي:

سعر جوال شاومي بلاك شارك 2، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 1499 ريال سعودي.

سعر جوال شاومي برو 10 تي مي، ذاكرة 256 جيجابايت، 2099 ريال سعودي.

سعر جوال شاومي برو 10 تي مي، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الخامس، 1799 ريال سعودي.

سعر جوال شاومي مي نوت 10 لايت، ذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 1299 بدلًا من 1579 ريال سعودي، بخصم فوري 15%.

جرير ريلمي

فيما يلي خصومات موقع جرير على جوالات ريلمي Realme :

سعر جوال ريلمي 7، هاتف من فئة الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 849 بدلًا من 999 ريال سعودي.

سعر جوال ريلمي 7 اي، هاتف من فئة الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 849 بدلًا من 949 ريال سعودي، مع خصم خاص 11%.

سعر جوال ريلمي 7 برو، هاتف من فئة الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1199 بدلًا من 1299 ريال سعودي، بتوفير 100 ريال سعودي.

سعر جوال ريلمي 6، هاتف من فئة الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 899 ريال سعودي.

سعر جوال ريلمي 6 برو، هاتف من فئة الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1199 ريال سعودي.

سعر جوال ريلمي سي 1، هاتف من فئة الجيل الرابع، مع ذاكرة 64 جيجابايت، 499 ريال سعودي.

جرير اوبو

كل اسعار جوالات اوبو على سلسلة Oppo رينو من على موقع جرير نقدمها لكم في التالي، بخصم خاص حتى 26%:

سعر جوال اوبو رينو 4، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1399 بدلًا من 1599 ريال سعودي، بخصم حصري 13%.

4، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1399 بدلًا من 1599 ريال سعودي، بخصم حصري 13%. سعر جوال اوبو رينو 4 برو، هاتف من الجيل الخامس، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، 2599 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

سعر جوال اوبو رينو زد، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1399 ريال سعودي.

متجر جرير للجوالات

في التالي كل عروض جرير اوبو على الهواتف من سلسلة A التي تعد أكثر سلاسل جوالات اوبو المعروفة:

سعر جوال اوبو ايه 93، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

ايه 93، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي. سعر جوال اوبو ايه 53، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 799 بدلًا من 849 ريال سعودي.

ايه 53، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 799 بدلًا من 849 ريال سعودي. سعر جوال Oppo A 15، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، 499 ريال سعودي.

15، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، 499 ريال سعودي. سعر جوالات Oppo ايه 12، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، 499 ريال سعودي.

ايه 12، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت، 499 ريال سعودي. سعر جوال اوبو ايه 73، هاتف من الجيل الخامس، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1299 ريال سعودي.

سعر جوال اوبو 31 ايه، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 1399 بدلًا من 1599 ريال سعودي، بخصم حصري 13%.

سعر جوال اوبو 92 ايه، هاتف من الجيل الرابع، بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، 649 بدلًا من 879 ريال سعودي، بخصم حصري 26%.

جرير فيفو

نعرض في الآتي اسعار جوالات فيفو Vivo في جرير:

سعر جوال فيفو اكس 50 الجيل الخامس، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 2099 بدلًا من 2399 ريال سعودي، بخصم 13%.

اكس 50 الجيل الخامس، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 2099 بدلًا من 2399 ريال سعودي، بخصم 13%. سعر جوال فيفو واي 11 الجيل الخامس، مع ذاكرة 32 جيجابايت، 459 بدلًا من 549 ريال سعودي، بخصم 16%.

واي 11 الجيل الخامس، مع ذاكرة 32 جيجابايت، 459 بدلًا من 549 ريال سعودي، بخصم 16%. سعر جوال فيفو V20 الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1499 ريال سعودي.

V20 الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1499 ريال سعودي. سعر جوال Vivo V20 SE الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1099 بدلًا من 1199 ريال سعودي، وتوفير 100 ريال سعودي.

جرير موتورولا

في التالي عروض جوالات موتوريلا في جرير بخصومات حصرية من خلال متجر جرير:

سعر جوال موتورولا 5 جي رازر، مع ذاكرة 256 جيجابايت، 5499 بدلًا من 5999 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي.

5 جي رازر، مع ذاكرة 256 جيجابايت، 5499 بدلًا من 5999 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي. سعر جوال موتورولا جي 5 جي بلس، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1299 بدلًا من 1399 ريال سعودي، بتوفير 100 ريال سعودي.

جي 5 جي بلس، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1299 بدلًا من 1399 ريال سعودي، بتوفير 100 ريال سعودي. سعر جوال موتورولا 30 جي الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 999 ريال سعودي.

30 جي الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 999 ريال سعودي. سعر جوال موتورولا جي 5 جي الجيل الخامس، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 999 ريال سعودي.

سعر جوال موتورولا ون هايبر الجيل الرابع، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 1099 بدلًا من 749 ريال سعودي، بخصم 32%.

سعر جوال موتورولا ون فيوجن، مع ذاكرة 128 جيجابايت، 699 بدلًا من 999 ريال سعودي، بخصم 30%.

جير الكاتيل

اسعار الجوالات في التالي خاصة بجوالات جرير الكاتيل المعروفة منذ زمن:

سعر جوال الكاتيل 1 سي اي، بذاكرة 128 جيجابايت، 499 بدلًا من 549 ريال سعودي، بتوفير 50 ريال سعودي.

1 سي اي، بذاكرة 128 جيجابايت، 499 بدلًا من 549 ريال سعودي، بتوفير 50 ريال سعودي. سعر جوال الكاتيل 3 اكس، بذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 549 ريال سعودي.

3 اكس، بذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 549 ريال سعودي. سعر جوال الكاتيل 3 اكس 2020، بذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 749 ريال سعودي.

3 اكس 2020، بذاكرة 128 جيجابايت، الجيل الرابع، 749 ريال سعودي. سعر جوال الكاتيل 1 في 2020، بذاكرة 32 جيجابايت، الجيل الرابع، 339 ريال سعودي.

سعر جوال الكاتيل 1 اس، بذاكرة 64 جيجابايت، الجيل الرابع، 389 ريال سعودي.

عروض جرير جوالات

العروض التالية خاصة كل تخفيضات جرير على جوالات اونور الجديدة:

سعر جوال honor ايه 9، الجيل الرابع، بذاكرة 64 جيجابايت، 549 بدلًا 605 ريال سعودي.

ايه 9، الجيل الرابع، بذاكرة 64 جيجابايت، 549 بدلًا 605 ريال سعودي. سعر جوال honor 9 اكس لايت، الجيل الرابع، بذاكرة 128 جيجابايت، 719 بدلًا 769 ريال سعودي.

9 اكس لايت، الجيل الرابع، بذاكرة 128 جيجابايت، 719 بدلًا 769 ريال سعودي. سعر جوال honor 9 اكس برو، الجيل الرابع، بذاكرة 256 جيجابايت، 799 بدلًا 1099 ريال سعودي.

9 اكس برو، الجيل الرابع، بذاكرة 256 جيجابايت، 799 بدلًا 1099 ريال سعودي. سعر جوال هونر 9 اكس، الجيل الرابع، بذاكرة 128 جيجابايت، 849 بدلًا 1099 ريال سعودي.

جرير نوكيا

نتابع معكم عروض جرير للجوالات على هواتف نوكيا بإصداراتها الجديدة:

جوال نوكيا 5.4.، سعة 128 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 629 بدلًا من 769 ريال سعودي.

5.4.، سعة 128 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 629 بدلًا من 769 ريال سعودي. جوالات نوكيا 3.4.، سعة 64 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 499 بدلًا من 575 ريال سعودي.

3.4.، سعة 64 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 499 بدلًا من 575 ريال سعودي. جوال nokia C1 lus ، سعة 16 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 265 ريال سعودي.

C1 lus ، سعة 16 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 265 ريال سعودي. جوال nokia 2.4.، سعة 64 جيجا، من الجيل الرابع، بسعر 445 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات الذكية في السعودية على جوالات ابل ايفون، وهواوي، وسامسونج تتميز بأسعار تنافسية بين متاجر الإلكترونيات، حيث يعد متجر جرير من أشهر متاجر التسوق للأجهزة والمستلزمات المدرسية.

وقدمنا لكمم اليوم كافة أسعار مختلف الجوالات المتاحة في متجر مكتبات جرير بأسعارها المعلنة، وقد ضمت الخصومات جوالات الفئات المتوسطة والفلاج شيب أيضًا، كما شملت جوالات تنتمي لشركات عاليمية مثل سامسونج، وهواوي، وابل، ونوكيا، وفيفو، والكاتيل، وموتورولا، وهذا ضمن ما نقدمه لكم يوميًا من عروض متاجر السعودية التي تتجدد باستمرار.