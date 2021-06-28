فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن إقالة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، جاء بسبب عدم تنفيذه التعليمات.
وأكد الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد أن محور ديروط سيضم كافة الخدمات، مشيرا إلى أن رسوم المرور في حدود 5 جنيهات.
وحول مخططات إنشاء الكباري في الوجه البحري، قال كامل الوزير “عرضنا على الرئيس السيسي بناء 18 كوبري، لربط قري شرق الرياح البحري وغربه”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 2 مليار جنيه لبناء الكباري.
ووصف الوزير النقل النهري، بأنه في أسوء حالاته منذ 40 عاما، مؤكدا أن النقل النهري سيشهد طفرة خلال عامين.
وأوضح أنه من المقرر ضم جميع العائمات والمراكب، لتكون تحت إشراف النقل النهري، مشيرا إلى أن دور وزارة النقل في مبادرة حياة كريمة يتمثل في ربط شبكة الطرق والقرى بالمراكز.
ولفت إلى أن قيمة الميزانية المخصصة لوزارة النقل، بمبادرة تطوير الريف تبلغ 22 مليار جنيه، لتطوير الطرق والسكك الحديدية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كامل الوزير: النقل النهري في أسوء حالاته.. وبناء 18 كوبري على الرياح البحيري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.