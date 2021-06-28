تراند الفن: مدير جديد لمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية.. تعرف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تكليف الدكتور خالد عز الدين الشاغل، لمنصب مدير مستشفى صدر إمبابة، بادارة مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية. وجاء قرار وزيرة الصحة والسكان ليشعل عز الدين المنصب لمدة ٣ أشهر، مع احتمالية التجديد لمدة عام بعدها، حيث ظل منصب إدارة مستشفيات الصدر تحت إدارة الدكتور وجدي أمين لفترة طويلة قبل أن يتم تغييره.

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