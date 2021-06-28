تراند الفن: حارس أمن ماكدونالدز يعتدي بالضرب المبرح على امرأة في بريطانيا مستخدما عصا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور حارس أمن لأحد فروع ماكدونالدز في مدينة بيرمنجهام البريطانية وهو يعتدي بوحشية على امرأة تبدو مسنة وغير مسلحة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن حارس الأمن سحب عصا واعتدي بها على المرأة بعدما ألقت عليه فيما يبدو كوبا من الآيس كريم، وذلك بعد مناوشات لفظية بينهما.

وأضافت أن حارس الأمن قام بضربها بالعصا على وجهها وظهرها ورقبتها ووجه لها ركلات في الرأس والوجه وأجزاء أخرى من الجسم، وعندما جلست تضحك بعد الاعتداء عليها، عاد مجددا واعتدى عليها بالضرب بعدما أحس بأنها تقوم باستفزازه.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يبدو أن من قام بالتصوير كان يحرض تلك المرأة على الحارس، كما يبدو أن من تجمعوا لمشاهدة ما يحدث لم يطلبوا من الحارس وقف الاعتداء.

وكشفت الصحيفة عن إلقاء القبض على حارس الأمن من قبل الشرطة البريطانية بتهمة الاعتداء.

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