تراند الفن: “الكرة لم ترد أن تدخل اليوم”.. رونالدو يندب حظه بعد الخسارة من بلجيكا في يورو 2020

علق كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وقائد منتخب البرتغال على سوء الحظ، الذي واجهه اليوم مع منتخب بلاده، أمام نظيره البلجيكي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال رونالدو في حوار سريع جمعه بتيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بعد اللقاء: “يا للحظ، الكرة لم ترد أن تدخل الشباك اليوم، حظ سعيد يا صديقي”.

وودع منتخب البرتغال اليوم الأحد رسميا، بطولة يورو 2020، عقب الخسارة على يد نظيره بلجيكا، في دور الستة عشر من البطولة.

وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.