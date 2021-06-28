تراند الفن: ماجد المهندس يطرح “نصاب” مع جمهوره غدا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يطرح المطرب العراقي ماجد المهندس فيديو كليب أغنية “نصاب” غدا الثلاثاء، والذي يشاركه الغناء فيه بعض من جمهوره ومحبيه، إذ كان أطلق مسابقة بعنوان “يلا نغني مع ماجد المهندس” منذ فترة دعا فيها جمهوره إلى مشاركته في الكليب.

ومن المقرر أن يتم اطلاق كليب ماجد المهندس الجديد “نصاب” عبر تطبيق “فن بوكس” التابع لشركة روتانا للصوتيات، وكان تم طرح الأغنية منذ شهر، عبر موقع يوتيوب.

أغنية ماجد المهندس “نصاب” من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري، وتقول كلماتها:

انت اللي قلبك صاب

وانا اللي قلبي تصاب

مكنتش اعرف ان فيه

في الحب ناس قلبها نصاب

لدرجة اني ولاحسيت

ولاتخيلت ولاشكيت

واستوليت على كل مشاعري

عادي فكل هدوء اعصاب

وياريت ماسمعت لما ناديت

ولاقلبي قال حبيت

ولايوم فتحلك باب

وانا ليه اتعب في حبك ليه

وارضى بعذابك ليه

لو حتى احلى عذاب

كل اما أقولك هات

بتجيب حاجات في حاجات

مخدش حاجة ده مش حب لا

كده بنلاعبني تلات ورقات

ماشفت زيك قلب حويط

ولاشفت زيي قلب بسيط

ده انا لو قلمي يوصف المي

حكتب فيك ولا الف كتاب