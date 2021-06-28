فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يطرح المطرب العراقي ماجد المهندس فيديو كليب أغنية “نصاب” غدا الثلاثاء، والذي يشاركه الغناء فيه بعض من جمهوره ومحبيه، إذ كان أطلق مسابقة بعنوان “يلا نغني مع ماجد المهندس” منذ فترة دعا فيها جمهوره إلى مشاركته في الكليب.
ومن المقرر أن يتم اطلاق كليب ماجد المهندس الجديد “نصاب” عبر تطبيق “فن بوكس” التابع لشركة روتانا للصوتيات، وكان تم طرح الأغنية منذ شهر، عبر موقع يوتيوب.
أغنية ماجد المهندس “نصاب” من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري، وتقول كلماتها:
انت اللي قلبك صاب
وانا اللي قلبي تصاب
مكنتش اعرف ان فيه
في الحب ناس قلبها نصاب
لدرجة اني ولاحسيت
ولاتخيلت ولاشكيت
واستوليت على كل مشاعري
عادي فكل هدوء اعصاب
وياريت ماسمعت لما ناديت
ولاقلبي قال حبيت
ولايوم فتحلك باب
وانا ليه اتعب في حبك ليه
وارضى بعذابك ليه
لو حتى احلى عذاب
كل اما أقولك هات
بتجيب حاجات في حاجات
مخدش حاجة ده مش حب لا
كده بنلاعبني تلات ورقات
ماشفت زيك قلب حويط
ولاشفت زيي قلب بسيط
ده انا لو قلمي يوصف المي
حكتب فيك ولا الف كتاب
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماجد المهندس يطرح “نصاب” مع جمهوره غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.