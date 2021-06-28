تراند الفن: هل يحتاج من حصلوا على لقاح كورونا لارتداء الأقنعة الواقية؟

انتشرت في الأونة الأخيرة لقاحات فيروس كورونا، وأثبتت نجاحها في الشفاء من الفيروس بنسب مرتفعة، في مختلف مراحل المرض، وانتقال فيروس كورونا يكون من خلال طريقتين، أولهما الرذاذ الذي يتم طرده في الهواء عند السعال أو العطس، وهذه القطرات يبلغ حجمها ثلث حجم شعرة الإنسان، وهي مرئية بالعين المجردة، والطريقة الثانية هي من جزيئات الهباء الجوي، التي يرشها البشر في الهواء عندما يتحدثوا، ويكاد يكون من المستحيل رؤيتها، لذلك تعد أكثر خطورة، ويمكن تقليلها عن طريق تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وقد أثبتت الدراسات أن الأقنعة متعددة الطبقات تمنع من 50 إلى 70 في المائة من هذه الجزيئات الدقيقة، وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الملقحين بالكامل، يمكنهم التجمع مع الأسرة والأصدقاء غير الملقحين دون أي قيود، ويمكنهم السفر بأمان محليًا ودوليًا، حيث يعتبر الناس ملقحين بالكامل بعد أسبوعين من جرعتهم الثانية، في سلسلة من لقاح فايزر أو موديرنا، أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

ومع ذلك حثت منظمة الصحة العالمية (WHO) الأشخاص، الذين تم تطعيمهم بالكامل على الاستمرار في ارتداء الأقنعة، واتباع تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من تدابير السلامة، لاحتواء انتشار نوع دلتا الأكثر فتكًا وعدوى من فيروس كورونا، والذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.