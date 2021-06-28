تراند الفن: الجامعة العربية تعقد ملتقى النظم الانتخابي الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرنس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية في الدول العربية والذي يستمر حتى 30 يونيو الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وتعقد الأمانة العامة للجامعة، الملتقى تحت عنوان: “النظم الانتخابية في الدول العربية”، بالمشاركة مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز تبادل الخبرات في المجال الانتخابي في الدول العربية، إلى جانب تسليط الضوء على الدروس المستفادة، والتركيز على طبيعة وآلية عمل النظم الانتخابية المختلفة.

كما يهدف إلى إضافة الإصلاحات الانتخابية التي طبقتها الدول الأخرى وفقًا لما يتماشى مع الدول العربية، وتعزيز المعرفة بالشأن الانتخابي في المنطقة العربية، وتعزيز علاقات التعاون بين شركاء العملية الانتخابية في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى رؤساء وممثلون عن الإدارات الانتخابية في الدول أعضاء الأمانة العامة للجامعة، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في البرامج الانتخابية والشأن الانتخابي.