تراند الفن: اليوم.. الحكم على 3 متهمين بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تنظرالدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامهم فى ذات القضية.

وتعود وقائع القضية، إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ 15 متهمًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا ” بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.