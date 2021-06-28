فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 صباحاً -
يرجع الوزن الزائد إلى عوامل عديدة، من بينها قلة النشاط البدني، النظام الغذائي غير الصحي والإهمال، ويمكن لأشياء كثيرة أن تعرقل فقدان الوزن، كما يمكن أن يلعب التوتر أيضًا دورًا كبيرًا في زيادة مشاكل زيادة الوزن.
علاقة الإجهاد بزيادة الوزن
عندما تتعرض للإجهاد، يقوم جسمك أو الغدد الكظرية بإفراز الأدرينالين والكورتيزول، ومن ثم يتم إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
كيف يزيد الضغط من وزنك؟
نتيجة لسوء إدارة الإجهاد وعدم كفاية النوم، تحفز مستويات الكورتيزول المرتفعة شهيتك، وتؤدي إلى سلوكيات غير صحية مثل:
- تناول وجبات خفيفة غير صحية:
الإجهاد يمكن أن يجعلنا نفرط في تناول الطعام على كل شيء نضع أعيننا عليه، ويمكن للأطعمة التي يسهل الوصول إليها بشكل خاص مثل الوجبات السريعة أن تصبح نظامنا الغذائي الذي يمكن أن يسبب زيادة هائلة في الوزن.
- عدم الحركة:
زيادة مستويات الكورتيزول الناجم عن الإجهاد يمكن أن تجعلك كسولًا، وهذا بدوره قد يعيق نشاطك البدني.
- الأكل العاطفي:
بما أن التغيرات الهرمونية تؤدي إلى تغير في المشاعر، فإن الطاقة العصبية الزائدة قد تجعلك تأكل أكثر مما تفعل عادة.
- فقدان الشهية أو زيادتها:
قد تفقد شهيتك أو تشعر بالرغبة الشديدة المفاجئة في تناول الطعام، وقد تؤدي المخالفات في عاداتك الغذائية إلى زيادة الوزن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة الوزن؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.