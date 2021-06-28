تراند الفن: ائتلاف أولياء أمور يصف “انترفيو” المدارس الخاصة للأطفال بالطبقي

أكدت أمير محمود، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أن المدارس أساءت استخدام “الانترفيو” أي المقابلات الشخصية قبل استقبال الأطفال في المراحل الدراسية الأولى، مشددة على أن المدرسة هي المنشئة التعليمية للأطفال ويذهب إليه الطفل للتعلم، لذلك لا يجب أن يكون هناك “انترفيو” قبل قبول الطلاب.

وأوضحت “محمود”، خلال لقاءه ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الأسئلة التي تكون في “الانترفيو” عن الحيوانات والألوان والوقوف على الحالة النفسية للطفل ومرونته الاجتماعية من عدمه، كما أن هناك اشتراطات أن يكون الأم والأب للطفل حاصلين على مؤهل دراسي عالي وحال انفصال الأم والأب يعني عدم قبول الطفل، منوهة إلى أن هناك أسئلة أخرى كاشتراك النادي وتحول الأمر بشكل طبقي وعنصري.

وأضافت أن هناك مساعدة لأولياء الأمور من قبل الائتلاف بالتوجيه لطلبات للمدارس، مشيرة إلى أن التقسيم الطبقي في المدارس مرفوض ويجب الحث على الاجتهاد، منوهة إلى أن دور المدرسة في التربية والتعليم وإضافة أفكار لتفوق الأطفال.