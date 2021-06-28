تراند الفن: الإسماعيلي يفقد جهود مدافعه.. ويسابق الزمن لتجهيز مجدي ومارسيللو استعدادا لزعيم الثغر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الزمن، لتجهيز الثنائي عبد الرحمن مجدي وحسين السيد “مارسيللو”، قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض حسين السيد برنامجًا تأهيليا، تحت إشراف الجهاز الطبي للإسماعيلي، بعد تعافيه من إصابته في الكاحل، فيما فضل الجهاز الفني للإسماعيلي عدم المجازفة ومشاركة عبد الرحمن مجدي، لحين الاطمئنان على حالته، بعد مشاركته غي تدريبات الفريق الجماعية، تجنبًا لتجدد إصابته مرة أخرى.

وفي نفس السياق، يفتقد الفريق جهود مدافعه محمد هاشم أمام زعيم الثغر للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث، خلال مواجهة سموحة أمس، والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد.

وحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره سموحة على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نارية أمام الاتحاد السكندري الاثنين المقبل، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث بسعى الفريق لاستمرار سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة، وتعديل مركزه بجدول ترتيب الدوري، بعدما ارتفع رصيده عقب الفوز على سموحة إلى 35 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.