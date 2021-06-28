تراند الفن: ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد بوليفيا في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء 29 يونيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا. وسيلعب منتخب الأرجنتين مباراته ضد نظيره بوليفيا يوم الثلاثاء، في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأرجنتين ضد بوليفيا كالآتي:- حراسة المرمى: داميان مارتينيز خط الدفاع: مونتيال، لوكاس مارتينيز، أكونا، مارتينز. خط الوسط: دومينجيز، دي بول، جوميز. خط الهجوم: دي ماريا، مارتينيز، ميسي.

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