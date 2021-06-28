شوف عروض العثيم الاثنين 28 يونيو 2021 كيلو عليك وكيلو هدية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 28 يونيو 2021 على الكثير من المنتجات الطازجة ومستلزمات المنزل جاءت هذا الأسبوع رائعة، اعتادت أسواق عبد الله العثيم على إتاحة عروض استثنائية في يوم الاثنين من كل أسبوع، بخلاف التخفيضات الأسبوعية التي تتجدد في يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث تكون عروض يوم الاثنين في العثيم دائماً بتخفيضات تصل إلى نصف السعر، كانت العروض في البداية على الخضروات والمنتجات الطازجة، ثم شهدت إقبالاً كثيفاً من العملاء، تطورت فيما بعد إلى عروض كبيرة شملت الأجبان ومنتجات اللحوم المبردة والحلوى وبعض المستلزمات المنزلية الأخرى، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم في السطور التالية.

عروض العثيم الاثنين 28 يونيو 2021

تعد أسواق العثيم من الأسواق التي تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء، بسبب التخفيضات المتكررة والمتجددة والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى جودة المنتجات ووجود الكثير من المنتجات التي تناسب حاجة معظم المقيمين في المملكة إلى جانب مواطنيها، لذلك فقد تم افتتاح عدة من فروع أسواق العثيم مؤخراً في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، منها فرعين هذا الشهر في العاصمة الرياض، وعدة فروع في مناطق أخرى.

وبمناسبة الافتتاح ربما يجد العملاء بعض العروض الأخرى الخاصة بالفروع الجديدة، والتي لا تتوفر في كافة الفروع الاخرى، وهي تخفيضات جانبية إلى جانب التخفيضات الرئيسية الموحدة التي تتواجد في كافة الفروع، ولكن بوجه عام فإن كافة العروض تعد مرضية للكثير من العملاء الجدد أو القدامى.

ليس ذلك كل شيء، وإنما كانت دائماً أسواق العثيم تحاول أن تنال رضا جميع العملاء خاصة العملاء الدائمين، فجاءت فكرة إصدار بطاقات اكتساب، وهي عبارة عن بطاقات يحصل لها العميل على تخفيضات إضافية، هناك بعض العروض لا تتوفر الا لعملاء اكتساب فقط، ويمكنك تفعيل البطاقة عن طريق الذهاب إلى أحد موظفي الكاشير وتسجيل البيانات، وسوف تحصل على البطاقة في الحال.

عروض العثيم اليوم الاثنين

اليوم الاثنين موعدنا مع مهرجان الطازج الأسبوعي، معظم العروض تكون عبارة عن 2 كيلو بسعر كيلو أو عروض بسعر التكلفة وتخفيضات تصل إلى 50 في المائة على النحو التالي: