تراند الفن: مواعيد إعادة عرض “كابتن أنوش” على MBC مصر

تبدأ قناة “mbc مصر” اليوم الاثنين إعادة عرض المسلسل الكوميدي الاجتماعي “كابتن أنوش”، بطولة بيومي فؤاد، ونخبه من الفنانين منهم عبير صبري، وإدوارد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمد سلام ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج مُعتز التوني.

مسلسل كابتن انوش

ويعرض مسلسل “كابتن أنوش” يوميا في تمام الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “انوش” التي يُجسدها الفنان بيومي فؤاد، الذي يعشق كرة القدم منذ طفولته وشارك لفترة في فرق الناشئين بالنادي الأهلي، ولكنة يضطر للإبتعاد عن مُمارسة اللعبة والتفرغ لرعاية أسرته بعد وفاة والده، ولكنه يبقي وفيًا لكرة القدم وتشجيع النادي الأهلي في كل المباريات.

بينما تُساعد زوجته إبنهما على تشجيع نادي الزمالك نكاية في زوجها الذي يهتم بكرة القدم أكثر منها، ثم يبدأ الكابتن أنوش في مُمارسة التدريب بأحد مراكز الشباب، ويجمع لاعبين مغمورين للمُشاركة بهم في البطولات المُختلفة مما يُفجر الكثير من المُفارقات الكوميدية التي تتصاعد مع الأحداث.

يشار إلى أن مسلسل “كابتن أنوش” عرض للمرة الأولى عام 2017.