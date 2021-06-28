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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
تبدأ قناة “mbc مصر” اليوم الاثنين إعادة عرض المسلسل الكوميدي الاجتماعي “كابتن أنوش”، بطولة بيومي فؤاد، ونخبه من الفنانين منهم عبير صبري، وإدوارد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمد سلام ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج مُعتز التوني.
ويعرض مسلسل “كابتن أنوش” يوميا في تمام الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “انوش” التي يُجسدها الفنان بيومي فؤاد، الذي يعشق كرة القدم منذ طفولته وشارك لفترة في فرق الناشئين بالنادي الأهلي، ولكنة يضطر للإبتعاد عن مُمارسة اللعبة والتفرغ لرعاية أسرته بعد وفاة والده، ولكنه يبقي وفيًا لكرة القدم وتشجيع النادي الأهلي في كل المباريات.
بينما تُساعد زوجته إبنهما على تشجيع نادي الزمالك نكاية في زوجها الذي يهتم بكرة القدم أكثر منها، ثم يبدأ الكابتن أنوش في مُمارسة التدريب بأحد مراكز الشباب، ويجمع لاعبين مغمورين للمُشاركة بهم في البطولات المُختلفة مما يُفجر الكثير من المُفارقات الكوميدية التي تتصاعد مع الأحداث.
يشار إلى أن مسلسل “كابتن أنوش” عرض للمرة الأولى عام 2017.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواعيد إعادة عرض “كابتن أنوش” على MBC مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.