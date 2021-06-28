تراند الفن: طقس الاثنين شديد الحرارة على كافة الأنحاء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من واحد متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 33 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 24

دمنهور 35 23

بلطيم 33 22

مطروح 31 22

السلوم 31 22

سيوة 40 24

بورسعيد 33 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 34 23

رفح 34 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 19

نويبع 38 26

طابا 35 20

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 39 24

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 44 26

أسوان 44 26

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادى الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27