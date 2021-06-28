تراند الفن: بدء تطوير ميدان الثروة المعدنية وإزاله الحواجز الحديدية من أمام العقارات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة

كثفت محافظة الجيزة حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام، بحي الهرم لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونجحت حملات الضبط والمتابعة فى إيقاف أعمال 7 حالات بناء مخالف، وسحب معدات من العقارات أرقام 305أ ؛ 15 و6و، 21 ط، 493 21ط، وإزالة أعمال مخالفة عبارة عن برجولة بالفراغ السياحى بالعقار 355 أ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتم رفع عدد من الحواجز الحديدية أمام عقارات أرقام 487 أ و488 أ ورفع مخلفات ونظافة قطع التراضي الفضاء أرقام 408 أ و449 أ، إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية.

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