فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تستضيف الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، ويتحدث وزير البترول عن الخطط المستقبلية للقطاع فى ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع تزايد زخم الدور المصرى الإقليمى.
ويتم اللقاء بالجمع بين الحضور المباشر لعدد محدود، والبث عبر تقنية الزووم.
صرحت بذلك سيلفيا ميناسا مدير الغرفة، وقالت، إنه من المتوقع أن تبدأ الغرفة في العودة إلى تنظيم اللقاءات الحية في أكتوبر المقبل، وسيكون أول مؤتمراتها عن ريادة الأعمال والتطورات الكبيرة التى حدثت في هذا المجال بمصر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. الغرفة الأمريكية للتجارة تستضيف وزير البترول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.