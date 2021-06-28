تراند الفن: موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع ضد كرواتيا في دور الـ 16 من يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره كرواتيا اليوم الاثنين 28 يونيو، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020. وسيلعب منتخب إسبانيا مباراة ضد نظيره كرواتيا اليوم، في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب باركن. وفيما يلي تشكيل إسبانيا المتوقع ضد كرواتيا:- حراسة المرمى: سيمون خط الدفاع: جارسيا، لابورتي، جوردي ألبا، أزبيليكويتا. خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، بيدري. خط الهجوم: مورينو، موراتا، ساربيا.

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