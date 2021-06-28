تراند الفن: مدرب الإكوادور يعلق على التعادل مع البرازيل في كوبا أمريكا ويمتدح تيتي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - علق جوستافو الفارو مدرب منتخب الإكوادور على تعادل فريقه مع نظيره البرازيل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في بطولة كوبا أمريكا.

وقال الفارو في تصريحات صحفية عقب المباراة: “البرازيل تعيش هذا الواقع بشكل واضح، بفضل اللاعبين والموهبة التي تمتلكها في جميع أنحاء البلاد، لكن هذه الموهبة لديها سائق وروح تعطيها معنى، وتيتي أعطى البرازيل هذه الأمور”.

وتابع: “تيتي.. الطريقة التي كان عليه أن يتعلمها، ويعلمنا كيف نخسر، عندما تم إقصاؤه من كأس العالم في روسيا ضد بلجيكا.. لقد لعب مباراة رائعة وكان لديه العظمة لتحمل تلك اللحظة”.

وأضاف: “بالنسبة لي تيتي في وضع يسمح له أن يكون بطل العالم، وبصراحة أود أن يحصل هؤلاء المدربون على مكافأة، لأن هذه هي الطريقة التي يكافح بها الأشخاص الذين يكرمون المهنة، والذين لديهم حس واضح وملموس لإعطاء مبادئ للاعبين أريد أن ينجح المدربون والناس مثل هؤلاء”.

واختتم مدرب الإكوادور حديثه قائلا: “أنا معجب حقًا بتيتي، اعتقد أنه عبقري، بالنسبة لنا كمدربين هو مثال يحتذى به لالتزامه.”