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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع التعامل مع مطربي “المهرجانات” حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة.
وأوضحت النقابة التي يرأسها الفنان هاني شاكر في بيان لها؛”نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع كل من حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة”.
وأشارت: “يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات”، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وكان هاني شاكر أعلن في تصريح أن “حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى شعبة المونولوغ”، موضحا أنه “يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الموسيقيين المصرية” تقرر منع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات من الغناء.. وتكشف عن السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.