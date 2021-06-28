تراند الفن: “الموسيقيين المصرية” تقرر منع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات من الغناء.. وتكشف عن السبب!

صحيفة المرصد: قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع التعامل مع مطربي “المهرجانات” حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة.

وأوضحت النقابة التي يرأسها الفنان هاني شاكر في بيان لها؛”نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع كل من حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة”.

وأشارت: “يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات”، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكان هاني شاكر أعلن في تصريح أن “حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى شعبة المونولوغ”، موضحا أنه “يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه”.