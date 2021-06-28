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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - دخلت محطة بايخهتان لإنتاج الطاقة الكهرومائية، طور التشغيل رسميا اليوم الاثنين، في جنوب غربي الصين، مع تشغيل وحدتي توليد، وتُعتبر محطة بايخهتان ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم، من حيث القدرة المركّبة الإجمالية، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 16 مليون كيلووات كحد أقصى.
وتعد الصين الدولة الرائدة عالميا في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، تصل إلى ضعفي إنتاج الطاقة الكهربائية للولايات المتحدة، التي تأتي في المرتبة الثانية بعدها.
وقد بلغت القدرة الإجمالية، التي تنتجها الصين في نهاية عام 2018 من الطاقة المتجددة 728 جيجاوات، وبشكل رئيسي من الطاقة المائية وطاقة الرياح.
ويتفوق قطاع الطاقة المتجددة الصيني على قطاع طاقة الوقود الأحفوري والطاقة النووية في سرعة نموه.
وكانت قد ذكرت صحيفة “الشعب” الصينية، أن محطة سد الخوانق الثلاثة للطاقة الكهرمائية على نهر يانجتسي بالصين، تمكنت من توليد 111.8 مليار كيلو وات/ساعة في عام 2020، مؤكدة أنه رقم قياسي عالمي جديد.
وقد حطمت به المحطة الرقم القياسي العالمي السابق لتوليد الطاقة الكهرمائية البالغ 103.098 مليار كيلو وات/ساعة، والذي سجلته محطة إيتايبو البرازيلية عام 2016
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم تدخل مرحلة التشغيل رسميا اليوم بالصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.