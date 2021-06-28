تراند الفن: أول تحرك قانوني بسبب منع دخول المحجبات الأندية وحمامات السباحة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت آخر الأخبار 9 زيارة

تقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى إلى مجلس الدولة، وذلك لوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

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