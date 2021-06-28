تراند الفن: تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق مصر المقاصة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويواجه الزمالك الفريق الفيومي في السابعة مساء اليوم الاثنين، علي ملعب السويس في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، ويمتلك الزمالك 58 نقطة في المركز الأول. وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:- في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي في خط الوسط: طارق حامد وأمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأوباما في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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