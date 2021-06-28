فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول، لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق الأول المشاركين، في مباراة سموحة أمس الأحد، راحة قصيرة 24 ساعة.
فيما قرر أن يخوض بدلاء الفريق واللاعبين المستبعدين من المباراة تدريبات خفيفة، تحت إشراف المعد البدني للفريق.
وحقق الإسماعيلي فوزًا هامًا أمام سموحة، بثلاثة أهداف دون رد، لكل من الناميبي بينسون شيلونجو والتونسي فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق،في تصريحات عقب المباراة، أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرًا، مضيفًا:” الفوز سيمنحنا دفعة أقوى من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات، واحتلال مركز جيد يليق باسم وقيمة النادي.”
وتابع جلال:” تابعت فريق سموحة وحرصت على إغلاق أكبر نقاط القوة لديهم، وأحمد الله كثيرا على هذا الانتصار واتمنى استمرارها”.
ورفع الإسماعيلي رصيده بعد الفوز إلى 35 نقطة، في المركز الثامن مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الدراويش لمواجهة مرتقبة أمام الإتحاد السكندري، الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: راحة سلبية للأساسيين ومران خفيف للمستبعدين في الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.