تراند الفن: إنيستا: عندما أشاهد المباريات أتمنى لو كنت لازالت ألعب مع المنتخب.. ولكني الآن غير قادر على مساعدتهم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تحدث أندرياس إنيستا نجم منتخب إسبانيا السابق، عن رغبته الشديدة في استمراره باللعب مع منتخب إسبانيا حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على ذلك الأمر بسبب تقدمه في العمر.

وقال إنيستا في تصريحات صحفية منذ قليل: “لدي علاقة شخصية كبيرة مع لويس إنريكي، عشنا لحظات جميلة معًا في برشلونة، عندما أشاهد المباريات أتمنى أن أكون في برشلونة والمُنتخب الوطني، لكن لم يعد بإمكانك تقديم المُساعدة للفريق، لقد كنت واضحًا بأنه يجب علي الاعتزال الدولي بعد مونديال روسيا.

وتابع: “إنه لأمر مؤسف ما حدث مع راموس، لما يعنيه للمنتخب الوطني، لكنه لم يحالفه الحظ في المرحلة الأخيرة مع الإصابات، المدرب فهم ظروفه”.

وأضاف: “الشيء المهم في بيدري هو أنه بيدري، إنه لاعب أحبه كثيرًا، إنه فتى عليه أن يواصل النمو والتعلم، عندما أراه يلعب، أرى لاعبًا يستمتع في الملعب، لديه تركيز كبير”.

واختتم إنيستا حديثه قائلا: “مبابي وهالاند لاعبان جيدان جدًا باعتراف الجميع، سنرى ما إذا كانا سيبقا في أنديتهما أم يغادرا في الصيف، ربما بسبب خصائصه، سيكون مبابي أفضل لـ برشلونة من هالاند”.