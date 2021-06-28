تراند الفن: اليوم.. الإنتاج الحربي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بقيادة أحمد كشري تدريباته الجماعية عصر اليوم على ملعبه، استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري.
ويستضيف الإنتاج الحربي نظيره الجونة، في السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ملعبه بستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويسعى أحمد كشري المدير الفني للإنتاج، في استغلال الفوز الأخير الذي حققه الفريق أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي جمعتهما الجمعة الماضية، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما يتمسك كشري بالأمل الأخير ومحاولة استغلال المردود النفسي لدى اللاعبين، عقب الفوز في تحقيق نتائج إيجابية هربًا من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.
وأكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” أن الفوز لم يغير ترتيب الفريق في الجدول، لكنه أعاد الثقة للاعبين، وقلص الفارق مع الفرق المنافسة لنا، مضيفًا: “قدمنا الشكر للاعبين على الأداء البطولي والروح العالية خلال المباراة.”
وفي نفس السياق، قرر مسؤولو الإنتاج الحربي صرف مكافأة استثنائية للاعبين، بعد الفوز على المصري لتحفيزهم خلال المواجهات المتبقية، أملا في تحقيق نتائج إيجابية، لتعديل وضع الفريق، وإبعاده عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. الإنتاج الحربي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.