تراند الفن: «إنجاد للإنقاذ» يعلن العثور على مفقود جدة متوفى

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود بجدة يدعى “عادل بن مبارك عبد الله العمري” متوفى، وذلك بعد عدة ساعات من الإبلاغ عن فقده من قبل ذويه.

وقال فريق إنجاد، عبر تويتر: «وصلنا خبر العثور على المفقود متوفى -رحمه الله-، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأحرّ التعازي لأهله وذويه، سائلين المولى أن يرزقهم الصبر والسلوان».

وتلقى الفريق أمس الأحد، بلاغًا بفقد العمري، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، ويقود سيارة أرمادا 2009، بيج.

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