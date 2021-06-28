تراند الفن: وزيرة البيئة: مشروعات البيوجاز تساهم في حل مشكلة التغير المناخي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تكنولوجيا البيوجاز هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والأخضر، مشيدة بدور مجلس النواب في اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات ولكن أيضًا الشراكة مع المجتمع المدني والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادي وليس فقط من المنظور البيئي.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر نجحت بمثل هذه المشاريع في تخفيض الانبعاثات، وهو ما سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالي تقلل من الانبعاثات.

وأشارت خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة وبين أحد البنوك الخاص، إلى الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالي القرى التي سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية، فهو نموذج يعكس أننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية.