فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 56 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أكد الدكتور حسام الدين المندوة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدارس لا بد أن تضع بعض الضوابط لكي تتعامل مع الطفل خلال مسيرته التعليمية الطويلة، كما أنه لا بد من معرفة المدرسة لأسرة الطفل والتعرف عليها حتى تكون قادرة على التعامل معها، مطالبا بمعاقبة المدارس التي تستخدم “الانترفيو” لعقاب الطفل نفسيًا.
وأضاف “المندوة”، خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه على أولياء الأمور التخلي عن المدارس الغير جيدة التي تضعف مستوى الطلاب التعليمي، حيث إن المدرسة يجب أن تعرف بالمشكلة وتحلها، مؤكدا أن المدرسة منتج ويجب أن يكون جيدة.
وأوضح أن “الأنترفيو” والتعرف على الأسرة كي لا يكون هناك اي اختلاف، كما أنه هناك مدارس تعلم ولي الأمر كيف يكون أب، متابعًا: “المصاريف في المدارس الخاصة محددة من الدولة والمغالاة فيها يحاسب عليها الإدارة
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عضو بتعليم النواب: مصروفات المدارس الخاصة محددة من الدولة والمغالاة تحاسب فيها الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.