فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 30 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أعلنت الهند تسجيل 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و279 ألفا و331 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية – حسبما نقلت قناة “إن دي تي في” الهندية اليوم الاثنين – أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 979 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 396 ألفا و730 حالة.
وأفادت الوزارة بأن 58 ألفا و578 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 مليونا و309 آلاف و607 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 572 ألفا و994 حالة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الهند تسجل 46 ألفا و148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.