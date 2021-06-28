نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات الأسبوع من أسواق التميمي وحتي نهاية الشهر في المقال التالي

عروض الأسبوع من أسواق التميمي مختلفة ومميزة جدا في شهر يونيو، حيث يقدم مختلف الأسعار المميزة على جميع المنتجات والسلع الغذائية وأيضا اللحوم والأسماك مما يجعله من أكثر الهايبر ماركت تميزا في المملكة العربية السعودية. عروض وخصومات الأسبوع من أسواق التميمي سعر ٥ كيلو من الأرز البسمتي العائلة ٣٨.٥ ريال سعودي بدلا من ٤٤.٢٥ ريال سعودي، سعر ٤ عبوة من معكرونة فودي ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٨.٨ ريال سعودي.

• ٢ عبوة من بيتي كروكر خليط الكيك بسعر مميز جدا فقط ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠.٨ ريال سعودي، حيث يمكن أيضا تحضير الكيك في المنزل بكل سهولة عن طريق إضافة ٣ حبات من البيض ومعهم قليل من الخل والفانيليا وخلطهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر جيدا، ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت، وفي إناء أخر نحضر ٣ كوب من الدقيق ومعهم ملعقة من البيكنج بودر ونخلطهم جيدا، ثم نضع الخليط السائل تدريجيا ونخفقهما ببطيء حتى يمتزجوا جيدا، ثم نضع الخليط في إناء في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة ونستمتع بطعم الكيك الرائع مع كوب من الحليب الدافئ.

• ٢ عبوة من بيتي كروكر خليط الكيك بسعر مميز جدا فقط ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠.٨ ريال سعودي، حيث يمكن أيضا تحضير الكيك في المنزل بكل سهولة عن طريق إضافة ٣ حبات من البيض ومعهم قليل من الخل والفانيليا وخلطهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر جيدا، ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت، وفي إناء أخر نحضر ٣ كوب من الدقيق ومعهم ملعقة من البيكنج بودر ونخلطهم جيدا، ثم نضع الخليط السائل تدريجيا ونخفقهما ببطيء حتى يمتزجوا جيدا، ثم نضع الخليط في إناء في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة ونستمتع بطعم الكيك الرائع مع كوب من الحليب الدافئ. ٢ عبوة من جبن كيري ٢٤ قطعة بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٦.٩ ريال سعودي.

عبوة ١٠ كيلو من مسحوق غسيل إكسترا وايت بسعر ٣٨.٩ ريال سعودي بدلا من ٧١.١٥ ريال سعودي، أكياس شاي ربيع الأقوى بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.١ ريال سعودي.

بينما ٢ عبوة زيت الذرة من مازولا ١.٥ لتر فقط بسعر ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٩٥ ريال سعودي، ٣٠ حبة من البيض الطازج من رحيمة بسعر مميز ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٥ ريال سعودي.

ثم يكون ٥ كيلو من أرز سيلا بسمتي التميمي بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٩٥ ريال سعودي. خصومات اللحوم والأسماك الأسبوع من أسواق التميمي بالسعودية سعر الكيلو من البرجر البقري أو السجق المصري فقط ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي.

كيلو لحم بقري مبرد للطهي فقط بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٩٥ ريال سعودي،ثم يكون كيلو من اللحم البقري المبرد المطحون فقط بسعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

بينما كفتة أو كباب لحم الغنم السعر للكيلو ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٠.٢٥ ريال سعودي، بينما كفتة أو كباب لحم بقري بسعر الكيلو فقط ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٣ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الكيلو من سمك التونة ١٢.٥ ريال سعودي بدلا من ١٩.٩٥ ريال سعودي، ويمكن استخدامه في تحضير سلطة التونة الرائعة .

بينما يكون الكيلو من سمك ماكريل قابل للتجميد بسعر ١٢.٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض وخصومات الأسبوع من أسواق التميمي وحتي نهاية الشهر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وخصومات الأسبوع من أسواق التميمي وحتي نهاية الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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