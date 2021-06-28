نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الاثنين حيث تعد من افضل العروض التي ينتظرها الجميع في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم لعملائها جميع المنتجات والسلع الغذائية كالفواكه والخضروات الطازجة بمختلف أنواعها في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم حيث تحتوي علي اللحم الطازج والفواكه كالموز والتفاح والفراولة و البطيخ والبرتقال و جميع انواع الخضروات بخصومات كبيره جدا لجميع المواطنين والتي تقدمها عروض العثيم لمده يوم واحد فقط.

عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الفواكه حيث تقدم العنب الأبيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري بسعر 9.95 ريال سعودي و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل الأحمر بسعر 2.95 ريال سعودي فقط في جميع متاجر واسواق العثيم في المملكة العربية السعودية كما تشمل أيضا جميع أنواع الجبن والألبان حيث تحتوي علي لبنه بسعر 14.95 ريال سعودي و قشطه الطيب الطازجه بسعر 15.95 ريال سعودي.

مجله عروض العثيم الطازج

تقدم عروض العثيم الاثنين و حلاوه طحيينه بسعر 2.1 ريال سعودي و عليها قطعه اخري مجانا وجبن فيتا مصري و جميع أنواع اللحوم كالبسطرمه الشامي بسعر 106 ريال سعودي كما تحتوي علي الخس الأبيض بسعر 7.45 ريال سودي و تمر تمارا سكري رطب و سميد خشن و البطاطا الحلوة بسعر 6.95 ريال سعودي و الملفوف الأبيض بسعر 2.95 ريال سعودي و الزيتون الأسود والأخضر أيضا بسعر 21.95 ريال.

تشمل عروض العثيم علي قدر ضغط بسعر 59 ريال سعودي و الخوخ السكري 6.45 ريال سعودي و و جميع مستلزمات كل منزل من أدوات كهربائيه كالقلايه السيف بأقل تكلفه بسعر 149 ريال سعودي و المايكرويف بسعر 99 ريال سعودي و الفلفل البارد و الرومان الهندي.

كانت هذه مجله عروض العثيم الاثنين واللتي قدمناها لكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي المنتجات الغذائية المتنوعة كي تسفيدوا منها وبالخصومات الكبيرة المقدمة في جميع متاجر العثيم والتي تصل هذه الخصومات حتي 50% كي يستفيد الجميع من تلك العرض الذي يقدم في كل يوم اثنين من كل أسبوع فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء العرض.