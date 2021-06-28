تراند الفن: “الصحة”: إغلاق 1066 عيادة ومركزًا طبيًا ومستشفى مخالفة خلال 6 أيام

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 1066 عيادة ومركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا مخالفة بـ 24 محافظة، ضمن حملات مكثفة تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في الفترة من 19 إلى 24 من شهر يونيو الجاري، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية.
وأضاف “مجاهد” أنه تم المرور على 3154 منشأة طبية خاصة بمحافظات (القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الأقصر، البحر الأحمر، السويس، الجيزة، مطروح، المنيا، الدقهلية، سوهاج، أسوان، قنا، دمياط، أسيوط، الشرقية، الفيوم، بني سويف، الغربية، الوادي الجديد، الإسكندرية)، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعي، ومراكز تجميل، موضحًا أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة.
وأضاف “زكي” أنه تم تحرير 107 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها بالمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، وبالتعاون مع مباحث التموين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الصحة”: إغلاق 1066 عيادة ومركزًا طبيًا ومستشفى مخالفة خلال 6 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.