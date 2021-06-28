فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت وزارة الصحة الإماراتية أن سلالات “بيتا” و”دلتا” و”ألفا” المتحورة من فيروس كورونا، هي الأكثر انتشارا في الإمارات حاليا. وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فريدة الحوسني، أن حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات. وفقاً لموقع “روسيا اليوم” وحول أكثر السلالات انتشارا بالإمارات، قالت الحوسني: “بناء على نظام التقصي الجيني للسلالات في الدولة، السلالة الأكثر شيوعا هي سلالة بيتا بنسبة 39.2% تليها دلتا بنسبة 33.9% وأخيرا سلالة ألفا بنسبة 11.3%”. وتابعت: “هي سلالات متحورة تم رصدها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف وتوحيد الجهود والمسارعة بأخذ التطعيمات”. كما أشارت الحوسني إلى أنه تم تطعيم 71% من كل سكان البلاد بلقاحات ضد فيروس كورونا، ما يساوي نحو 92% من الفئة المؤهلة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دولة خليجية تعلن تفشي سلالات “بيتا” و”دلتا” و”ألفا” داخل أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.