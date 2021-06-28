فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت بريطانيا أن سبب حظر منصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم هو عدم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية من البريطانية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” أن هيئة السلوك المالى البريطانية (FCA) قررت حظر منصة Binance أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم.
وأوضحت الهيئة التنظيمية أن المنصة لا يمكنها إجراء أى “نشاط منظم” فى المملكة المتحدة.
وحذرت هيئة السلوك المالى البريطانية المتداولين فى البلاد من التعامل مع الشركة، وحظرت بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد دون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالى.
كما حذرت المستثمرين من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعى التى تعد بعوائد عالية على الاستثمارات في الأصول المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالأصول المشفرة.
وقالت إن معظم الشركات التى تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح بها من قبل هيئة السلوك المالى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بريطانيا تحظر بورصة بينانس” للعملات الرقمية لعدم حصولها على موافقة مسبقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.