فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو متداول شاب يقتل رجل أمن من قوة إدارة المرور بالكويت طعنًا بسكين وسط شارع عام بسبب تحرير مخالفة مرورية ضده. وظهر في الفيديو، شاب يطعن رجل الأمن بالسكين وسط الشارع في الكويت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. يذكر أن رجل أمن المرور استوقف القاتل لتحرير مخالفة مرورية بحقه، فقام المخالف بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته داخل مركبته ولم يتركه إلا جثة هامدة واستولى على سلاحه الناري، وهرب من موقع الجريمة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: شاب يقتل شرطي مرور طعنًا وسط شارع عام بالكويت ويفر هاربًا.. والكشف عن سبب ارتكابه الجريمة البشعة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.