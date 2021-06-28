تراند الفن: “الإنتاج الحربي” تعلن بدء تفعيل التعاون مع “MCV” لتصنيع الأوتوبيس الكهربائي “SETIBUS”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، في احتفالية عُقدت اليوم، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV.

وكشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربىي بدء تفعيل التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل MCV من خلال توقيع عقد لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصري بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60% بأيدٍ مصرية وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن شركة MCV تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثلًا في شركة MCV.

وأضاف الوزير “مرسي” أن هذا التعاون يظهر العديد من الفوائد والتى تتمثل في تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية فى مصر وما يحققه ذلك من عوائد إقتصادية وبيئية، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتم تصميم وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأوتوبيس في مصر من (زجاج / إطارات/ كراسى/…..المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأوتوبيس) كلها مواد وأجزاء منتجة في مصر بأيدى مصرية.

وتم خلال الإحتفالية عرض إعلان عن الأوتوبيس الكهربائى إنتاج شركة MCV ووزارة الإنتاج الحربي، وقد تضمن الإعلان تعريفًا بمواصفات الأوتوبيس وإمكانياته بالإضافة إلى صور للأوتوبيس الكهربائى من الداخل والخارج.

كما اصطحب وزير الدولة للإنتاج الحربى السادة الوزراء لعمل جولة بواسطة الأوتوبيس الكهربائى بمصاحبة المهندس/ كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV، وقد أعرب السادة الوزراء أثناء الجولة عن مدى إعجابهم بإمكانيات الأوتوبيس الكهربائى من رفاهية الجلوس والإمكانيات التكنولوجية من USB و wifi.

ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى أهمية تكاتف جميع قطاعات الدولة للنهوض بالتصنيع المحلى فى هذا المجال الحيوي الذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، مضيفًا أن هذا التعاون هو نموذج ناجح للشراكة فى تصنيع المركبات الصديقة للبيئة مما يتيح توفير فرص عمل جديدة بالسوق المحلى.

وأكد اللواء شعراوى علي أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم، خاصة مع الجهود التى تقوم بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأشار “شعراوي” إلى خطة الوزارة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، في إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل 2262 أتوبيسًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.