تراند الفن: بتر القدم الثانية للاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد : لجأ مصطفى إدريس، لاعب نادي النصر الأسبق، لإجراء عملية بتر لقدمه الثانية إثر معاناته من مضاعفات مرض السكري، الذي تسبب في بتر قدمه الأولى منذ فترة.

وكشف الإعلامي الرياضي، علي المرشود، عن خضوع مصطفى إدريس، إلى عملية جراحية لبتر قدمه الثانية، حيث نشر صورة لنجم النصر السابق، عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا: ”أجرى لاعب النصر السابق مصطفى إدريس عملية بتر لقدمه الثانية وذلك بعد معاناة مع المرض“.

وأضاف: ”أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعظم أجره ويجمع له بين الأجر والعافية والشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين.. لا تنسوه من دعواتكم“.

وكان نادي النصر قد أعلن خلال العملية الأولى تخصيص عائد إحدى مبارياته في كأس الملك، لصالح إدريس، بجانب إعلان سلمان فهد المالك التكفل بمصاريف علاجه.

وفي شهر مارس الماضي، ظهر مصطفى إدريس في مقطع فيديو وبدا أنه في وضع صحي صعب.