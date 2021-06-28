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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: توفي والد الفنانة والمنتجة الكويتية صمود الكندري، وكان الخبر بمثابة صدمة للفنانة صمود، ما أدى الى اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي كاملة.
وشاركت الإعلامية مي العيدان صورة صمود عبر حسابها على “إنستجرام”، مقدمة لها التعازي في رحيل والدها، كما تمنت لها الصبر على فقدانه.
ومن الجدير بالذكر أن بداية الكندري بالمجال الفني كانت في عام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام بدعم من شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، وسرعان ما نالت أدوار البطولة بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها ساهر الليل، لو باقي ليلة، صديقات العمر وغيرها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الموت يفجع الفنانة صمود الكندري في أقرب الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.