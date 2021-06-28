تراند الفن: الموت يفجع الفنانة صمود الكندري في أقرب الناس

صحيفة المرصد: توفي والد الفنانة والمنتجة الكويتية ‎صمود الكندري، وكان الخبر بمثابة صدمة للفنانة صمود، ما أدى الى اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي كاملة.

وشاركت الإعلامية ‎مي العيدان صورة صمود عبر حسابها على “إنستجرام”، مقدمة لها التعازي في رحيل والدها، كما تمنت لها الصبر على فقدانه.

ومن الجدير بالذكر أن بداية الكندري بالمجال الفني كانت في عام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام بدعم من شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، وسرعان ما نالت أدوار البطولة بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها ساهر الليل، لو باقي ليلة، صديقات العمر وغيرها.